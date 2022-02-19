Emirdağ yaylasındaki yılkı atlarını unutmadılar

Ufukta Yaşam Derneği soğuk kış günlerinde Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki yaylada yaşayan yılkı atlarını unutmayarak yemleme çalışması yaptı.

“Bazen küçük dokunuşlar hayat kurtarır, doğadan geleni doğaya bırakıyoruz” sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Ufukta Yaşam Derneği Temsilcisi Cantekin Özbel, yaban hayvanlarının nesillerinin devam etmesi için çalıştıklarını söyledi. Özbel konuşmasına şöyle devam etti:

“Hayat paylaşıldıkça güzel kültürel mirasımıza sahip çıkıp bölgemize has yılkı atlarının giderek sayılarının azalması bizleri üzülüyor onları yaşatmak ve sayılarını arttırarak nesillerinin devamını sağlamak için çabalıyoruz.”

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nün ulaşım desteği verdiği besleme etkinliğine İl Özel İdare ekipleri de yer yer bir buçuk metreyi bulan karla kaplı yolu dozerle açarak çevreci dernek gönüllülerinin bölgeye ulaşımını sağladı.

Etkinliğe Emirdağ Yaylaları Doğa Platformu üyeleri ve çok sayıda gönüllüde katıldı.