Emirdağ Tapu Müdürlüğü’nün ‘Web-Tapu’ işlemleri yoğun ilgi görüyor.

Emirdağ Tapu Müdürü Dursun Kurt, tapu işlemleri ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların Tapu Müdürlüğü’ne gitmeden internetten satış, ipotek, mirasın intikali ve benzeri tüm tapu işlem başvurusunu yapabildiklerini ve gerekli belgeleri internetten Tapu Müdürlüğü’ne gönderebildiklerini anlattı. Böylece vatandaş Tapu Müdürlüğü’ne gitmeden işlemler başlatılarak, son aşamaya getirilmiş olduğunu belirten Kurt, "Sadece imza aşamasında Tapu Müdürlüğü’ne giderek işlemi sonuçlandırabilir. Ayrıca tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir. Resmi geçerliliği bulunan tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örneğini Tapu Müdürlüğü’ne gitmeksizin sistem üzerinden alabilir. Özellikle tapu satış işlemlerinde satıcı ile alıcının birlikte Tapu Müdürlüğü’ne giderek kayıt incelemesi uygulamasına son verildi. Sistem ile tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin alıcı tarafından incelenmesi için yetki verebilir. Yetki verilen kullanıcı kendi e-devlet şifresi ile ‘Web-Tapu’ sistemine giriş yaparak yetkilendirdiği taşınmazı sistem üzerinden inceleyebilir" dedi.

Kurt, ‘’Göreve başladığımız günden bugüne: Emirdağ Belediyesi, Gömü ve Davulga Belediyeleri ile yaptığımız protokoller ile, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi uygulamamızı ortak kullanıma açarak belediyelerimiz ve vatandaşlarımızın iş yükü azaldı. Müdürlüğümüzün arşivlerinin dijital ortam aktarılması sağlandı. 2022 yılı ağustos ayı itibari ile Emirdağ Tapu Müdürlüğü olarak en yüksek başvuru ve işlem rakamı, ağustos ayında 11 bin 311’e yükselmiştir. Vatandaşlarımızca başvurular ‘Web-Tapu’ sisteminden 7 / 24 saat yapılmaya devam edilmektedir. Sayısı 99 bin 500 bulan kadastro tutanakları, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne hızla taranmakta ve entegre edilmektedir’’ diye anlattı.