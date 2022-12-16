Emirdağ SYDV yardımlarını sürdürüyor

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ayni ve nakdi yardımlara devam ediyor.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, SYDV’nin çalışmalarını yerinde gördü. Kaymakam Bilici, SYDV Müdürü Şükriye Yeşildağ’dan yürütülen çalışmalar ve kurumun genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Bilici, başvuru için gelen vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarının çözümü noktasında yardımcı olunacağını ifade etti.