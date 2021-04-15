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Emirdağ Öğretmenevi’nde başlatılan tadilat sona erdi

Afyonkarahisar Emirdağ Öğretmenevi’nde geçtiğimiz günlerde başlayan tadilat çalışması sona erdi.

AFYONKARAHİSAR 15.04.2021, 12:05
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Emirdağ Öğretmenevi’nde başlatılan tadilat sona erdi

Afyonkarahisar Emirdağ Öğretmenevi’nde geçtiğimiz günlerde başlayan tadilat çalışması sona erdi.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, yenileme çalışmaları tamamlanan Emirdağ Öğretmenevinde incelemelerde bulundu. 14 oda 34 yatak kapasitesi olan, içerisinde lokal ve restoran bulunan Öğretmenevi’nde son rötuşlar yapılarak hizmete açıldı. Tesis incelemelerinde bulunarak yetkililerden bilgi alan Kaymakam Bilici, öğretmenevinin modern şekilde yenilendiğini belirterek ilçemize hayırlı olması temennisinde bulundu.
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