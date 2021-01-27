‘Emirdağ Güveci’ coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçeyle özdeşleşen ‘Emirdağ Güveci’nin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret aldığını söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından ‘Emirdağ Güveci’nin coğrafi işaret tescilini aldıklarını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Koyuncu, “Emirdağ’ın sahip olduğu değerlerin tanıtımını sağlamak ve kenti markalaştırmak hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yöresel ürünlerin geleneksellik ve kalite bakımından değerlendirilmesi sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ‘Emirdağ Güveci’ miz Coğrafi İşaret almaya hak kazanmıştır. Coğrafi işaretli ürün başvuru çalışmalarımızın sonuçlarını almaktan memnuniyet duymaktayız. Göreve geldiğimiz de başvuru yaptığımız diğer ürünlerimizin inceleme ve çalışmaları devam etmektedir. Patentimizi Başkan Prof. Dr. Habip Asan’dan aldık. Hayırlı olsun Emirdağ” dedi.