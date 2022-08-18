Emirdağ Belediyesinin önlem almadan yaptığı yıkım tepkilere neden oldu

Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi tarafından güvenlik önlemi alınmadan gerçekleştirilen bina yıkım çalışması özellikle sosyal medyada tepkilere neden oldu.

1960 yılında yapılan bina 2021 yılının haziran ayına kadar kullanıldı. İlçenin tarihine adeta tanıklık eden binanın yıkım çalışmaları ise geçtiğimiz hafta başladı. Yıkım çalışmalarının güvenlik önlemi alınmadan yapılması ise tepkilere neden oldu. Yıkımda görevli personellerin baret başta olmak üzere herhangi bir güvenlik önlemi almadıkları da gözlendi. Yıkım çalışması esnasında bazı vatandaşlar ise güvenlik şeridi olmasına rağmen ısrarla yıkım sahasının içinden geçmeleri ise bir başka düşündürücü konu oldu.