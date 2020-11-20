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Emirdağ Belediyesi gelişen teknolojiye entegre olmaya devam ediyor

Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi hizmet araçlarına yerleştirdiği takip sistemi ile gelişen teknolojiye entegre olmaya devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 20.11.2020, 14:43
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Emirdağ Belediyesi gelişen teknolojiye entegre olmaya devam ediyor
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Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi hizmet araçlarına yerleştirdiği takip sistemi ile gelişen teknolojiye entegre olmaya devam ediyor.

Emirdağ Belediyesi hizmet araçlarına monte edilen araç takip cihazları ile 7 gün 24 saat güvenlik ve takibin sağlanması, mesai ve çalışma sürelerinin kontrolü, mesai dışı çalışmanın engellenmesi böylece hizmet kalitesinin arttırılmasını hedefliyor. Belediyeden yapılan açıklamada takip ve kontrol sistemi ile hizmet araçlarının kilometre kontrol, kötü kullanımın engellenmesi ve trafik kurallarına uyum, yakıtlardan tasarrufunun da ayrıca sağlanacağı belirtildi.
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