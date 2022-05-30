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Emekliye ayrılan koruma polisi plaketle uğurlandı

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde emekliye ayrılan koruma polisi plaketle uğurlandı.

AFYONKARAHİSAR 30.05.2022, 12:16
Emekliye ayrılan koruma polisi plaketle uğurlandı

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde emekliye ayrılan koruma polisi plaketle uğurlandı.

Çobanlar ilçesinde yaklaşık 30 yıl görev yapan ve görev süresinin büyük bir bölümünü de koruma polisi olarak tamamlayan Nesim Balkaya emekliye ayrıldı. Balkaya emekliğe Kaymakam Mücahit Öztürk tarafından verilen hizmet plaketi ile uğurlandı. Plaket takdimi esnasında zaman zaman duygusal anlarda yaşandı.

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