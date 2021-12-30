Ellerindeki tarihi eserleri satamadan yakalandılar

Afyonkarahisar’da ellerindeki tarihi eser niteliği taşıyan iki heykeli satmak isteyen şahıslar jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede elinde tarihi eser bulunan ve satmak isteyen kişiler olduğu bilgisini alan ekipler jandarma ekipleri harekete geçti. N.K, H.K. ve S.O., isimli şahısları gözaltına alan ekipler şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada ise tarihi eser niteliğindeki iki heykel ele geçirdi.

Şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.