banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum

Ele geçirilmeseydi 20 kilogram bonzai üreteceklerdi

Afyonkarahisar’da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 20 kilogramlık bonzai üretebilecek 122,56 gram AB fubinaka isimli madde ele geçirdi.

AFYONKARAHİSAR 15.09.2021, 13:41
Ele geçirilmeseydi 20 kilogram bonzai üreteceklerdi

Afyonkarahisar’da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 20 kilogramlık bonzai üretebilecek 122,56 gram AB fubinaka isimli madde ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yol kontrolü yapan ekipler durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramalarda polis 122,56 gram AB fubinaka isimli madde ele geçirdi. Ele geçirilen madde ile 20 kilogram bonzai üretilebileceği kaydedildi. Operasyonun ardından A.T. (48) ve G.A. (40) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0