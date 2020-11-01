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Elazığlı kaymakam İzmir’de görevlendirildi

ELAZIĞ DEPREMİNDE GÖREV ALAN ELAZIĞLI AFYONKARAHİSAR’IN BAYAT KAYMAKAMI ÖMER TEKEŞ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN İZMİR’DEKİ DEPREM KOORDİNASYON MERKEZİ’NDE GÖREVLENDİRİLDİ.

AFYONKARAHİSAR 01.11.2020, 18:20
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Elazığlı kaymakam İzmir’de görevlendirildi

Elazığ depreminde görev alan Elazığlı Afyonkarahisar’ın Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, İçişleri Bakanlığı tarafından İzmir’deki Deprem Koordinasyon Merkezi’nde görevlendirildi.

Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, İçişleri Bakanlığınca İzmir de meydana gelen deprem nedeniyle geçici olarak Deprem Koordinasyon Merkezi’nde görevlendirildi. Geçen hafta İstanbul’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı toplantıda doğal afetlerde yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yapan Kaymakam Tekeş, bu görevlendirme sonucu ilçeden ayrılarak İzmir’e hareket etti. Kaymakam Tekeş Elazığ depremi sonrasında Elazığ’da da görev yapmıştı.

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