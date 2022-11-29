Ehliyet almak için gittiği kursta eğitim aldığı motosikletten düşerek yaralandı

Afyonkarahisar’da motosiklet ehliyeti almak isteyen genç kız uygulama eğitim esnasında kullandığı motosikletten düşerek yaralandı.

İlginç olay, kent merkezinde meydana geldi. Kentteki özel bir kursa motosiklet ehliyeti almak için başvuran M.C.Y. (19) isimli genç kız uygulama parkurunda eğitim aldığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kullandığı motosikletten düştü. Yaralanan genç kız ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.