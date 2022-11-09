Afyonkarahisar’da eğitim alan 70 AFAD gönüllüsüne sertifika verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 70 AFAD gönüllüsüne deprem ve doğal afetler başta olmak üzere yangın alanında eğitim verildi. Kent merkezi ile birlikte bir çok ilçe kamu kurumundan katılımın sağlandığı eğitim programı sonrası sertifika almaya hak kazanan 70 gönüllüye belgeleri Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik tarafından verildi.