Son Dakika
Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.
AFYONKARAHİSAR 27.01.2021, 18:39
2
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Cansın Enaboifo, Lima, Görkem Sertel, Furkan Dur (Alperay Demirciler, Fatih Ürün, Hasan Balcıoğlu, Berk Yılmaz)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Çatal, Abdulsamet Yalçın, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Uğur Güneş, Serhat Coşkun (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Emre Berat Fırat, Rifat Erden Çevikel)
Setler: 25-22, 25-20, 19-25, 27-25Süre: 126 dakika (30, 32, 29, 35)