Efe köyünde Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Efe köyünde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Efe Köyü Düğün Salonunda düzenlenen mevlid-i şerif programına, Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, protokol üyeleri ve köy sakinleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden mevlid-i şerif programında dualar eşliğinde eller semaya kalktı.