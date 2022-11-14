Eber Gölü’ndeki yangınlarla nasıl mücadele edileceği anlatıldı

Son aylarda yangınlar ile gündeme gelen Eber Gölü’nün Afyonkarahisar kısmında kalan köylerdeki vatandaşlara yönelik DKMP ekipleri tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Akşehir-Eber ulusal öneme haiz sulak alanda’ meydana gelen saz yangınları ve saz kesimleri hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı. Çalışma çerçevesinde Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde bilgilendirme toplantısı yapılarak köy sakinlerine saz yangınları ve saz kesimleri hakkında sunum yapıldı. Bilgilendirme toplantısına jandarma ekipleri de katıldı.