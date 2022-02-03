Eber Gölü’nde kuş gözlemi yapılıp, yem bırakıldı

Dünya Sulak Alanlar Günü kutlamaları kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü’ne (DKMP) ‘Ulusal Öneme Haiz’ Eber Gölü sulak alanında kuş gözlemi ve yem bırakılması etkinliği düzenlendi.

Dünya Sulak Alanlar Günü, sulak alanların bünyelerinde bulundurduğu suları filtreleyerek temizlemesi, yer altı sularını beslemeleri, canlılara üreme, konaklama ve beslenme alanı olarak hizmet vermeleri açısından hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla kutlanıyor. Kutlama kapsamında DKMP tarafından ‘Ulusal Öneme Haiz’ Eber Gölü sulak alanında kuş gözlemi yapılarak, kuşlar için 200 kilo yem bırakıldı.