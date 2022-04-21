Ebelik dünyanın en eski mesleklerinden

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, 20’inci yüzyıla kadar anneden kıza geçen ve usta-çırak ilişkisiyle öğrenilebilen bir meslek, bir sanat olan ebeliğin dünyanın en eski mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

Korkmaz, 21- 28 Nisan Ebeler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Ebeler Haftasını kutlayan İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, şu ifadelere yer verdi:

“1952 yılında Ankara Doğumevi bünyesinde ilk ebelik okulu açılmasıyla resmi bir kimlik kazanmış olan meslek mensupları, o dönemlerde ülkemizin en ücra köşelerindeki sağlık evlerinde, zor şartlarda görev yapmışlardır. Günümüzde sadece sağlık evlerinde değil bütün sağlık kurum ve kuruluşlarımızda aynı özveriyle çalışan ebeler, özellikle birinci basamak sağlık kuruluşlarında doğum öncesi ve sonrasında hem sağlık görevlisi hem eğitimci olarak hizmet vererek anne-bebek sağlığının korunmasında önemli rol üstlenirler. Sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsuru olan ebelik mesleğini icra eden değerli çalışma arkadaşlarımın 21-28 Nisan Ebeler Haftasını kutluyor, esenlikler diliyorum.”