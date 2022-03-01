Ebe ve hemşireler üreme sağlığı eğitimi alacak

Afyonkarahisar il Sağlık Müdürlüğü Sağlık hizmetleri başkanlığı tarafından üreme sağlığı eğitimi verildi.

Sağlık müdürlüğü personeline verilen eğitimler beş modül olarak ele alınıyor. Eğitimlerde üreme sağlığına giriş, aile planlaması danışmanlığı konularına değiniliyor. 5 gün sürecek eğitimlerde başarılı olan ebe ve hemşirelere

sertifikaları İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz tarafından verilecek.