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Düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
AFYONKARAHİSAR 20.10.2022, 14:55 20.10.2022, 15:13
Yurt genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ Afyonkarahisar’da yapıldı. Denetimlerde şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde evraklarında eksiklik olan ya da yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen şahıslar gözaltına alınıp ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.