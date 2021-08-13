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Durdurulan otomobilde ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir otomobil içerisinde ruhsatsız tüfek ile birlikte çok sayıda mermi ele geçirildi.

AFYONKARAHİSAR 13.08.2021, 15:06
Durdurulan otomobilde ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir otomobil içerisinde ruhsatsız tüfek ile birlikte çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler ruhsatsız tüfek ile birlikte 16 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan bir kişi hakkında işlem yapılarak, gözaltına alındı.
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