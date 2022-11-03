Durdurulan otomobilde 5 bin 399 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 bin 399 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta arama yapan ekipler 5 bin 399 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ardından araç içerisinde bulunan M.Ü., Ü.Ü. ve M.S., isimli şahıslar ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.