Durdurulan otomobil zehir deposu çıktı
AFYONKARAHİSAR’DA NARKOTİK POLİSLERİ TARAFINDAN DURDURULAN BİR OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA 166 GRAM EROİNLE BİRLİKTE ÇEŞİTLİ TÜRLERDE UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Afyonkarahisar’da narkotik polisleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 166 gram eroinle birlikte çeşitli türlerde uyuşturucular ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklığında yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Araçta arama yapan ekipler 166 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza, 0,67 gram tütün ile karışık esrar ve içerisinde metamfetamin kırıntıları bulunan uyuşturucu madde aparatı ele geçirdi.
Olayın ardından araç içerisinde bulunan İ.K. ve E.D., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerini sürdüğü bildirildi.