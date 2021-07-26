banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Norveç'te meteor: Gündüz gibi aydınlattı!
Norveç'te meteor: Gündüz gibi aydınlattı!
Ömer Halisdemir’e “darbeci” diyen İYİ Partiliye ihraç talebi
Ömer Halisdemir’e “darbeci” diyen İYİ Partiliye ihraç talebi
"İyi ki varsın Eren" filmi geliyor!
Bayram tatili sonrası piyasalarda son durum
Bayram tatili sonrası piyasalarda son durum

Durdurulan araçta ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR 26.07.2021, 10:13
Durdurulan araçta ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
banner502

Afyonkarahisar’da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timleri mahalle çıkışında denetim yaptı. Denetimlerde 71 DH 717 plakalı bir aracı durduran ekipler araçta yaptığı aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayın ardından trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sabıkası bulunan E.C., isimli şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
banner501