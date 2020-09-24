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Durdurulan araçlarda çok sayıda silah yakalandı
AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİ KORONA VİRÜS (COVİT-19) DENETİMLERİ KAPSAMINDA SOKAKTA VE ARAÇLARDA MASKE TAKMAYAN 11 KİŞİYE, TOPLAM 9 BİN 900 TL İDARİ PARA CEZASI KESTİ.
AFYONKARAHİSAR 24.09.2020, 10:36
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Afyonkarahisar’da polis ekipleri Korona virüs (Covit-19) denetimleri kapsamında sokakta ve araçlarda maske takmayan 11 kişiye, toplam 9 bin 900 TL idari para cezası kesti.
Kentte İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, Eşrefpaşa Mahallesi, Şeyh Şamil Bulvarı, Günsazak Bulvarı ve Demirçiler Çarşısı’nda uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada polis ekipleri şüphe üzerine durdurulan 3 araç ile durumundan şüphelenilen bir yayanın üzerinde arama yaptı. Aramalarda, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 7 mermi ele geçirildi. Yapılan aramaların ardından S.D, O.G. M.Ç.K, ile H.B., hakkında işlem yapıldı.
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