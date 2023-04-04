‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 17 bin 331 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan aracın peşine düşen ekipler kısa süreli kovalamaca sonrası yakaladığı araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirirken, aynı zamanda aracı kullanan kişinin yaşı küçük ve ehliyetsiz olduğunu tespit edip 17 bin 331 TL para cezası kesti.

Olay, kent merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak bir anda kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler aracın peşine düştü. Kısa bir kovalamaca sonrası ekipler aracı durdurarak içerisinde bulunan 6’şar suç kayıtları olan B.K., Ş.G.K. ve U.T.’yi gözaltına aldı. Araçta arama yapan ekipler 1.6 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayda ayrıca ekipler yaşı küçük ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı tespit edilen Ş.U., isimli şahsa ise ilgili kanun maddeleri uyarınca 17 bin 331 TL para cezası kesti.