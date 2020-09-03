Dünyaca ünlü Çingene Kızı’nın benzer mozaiği İscehisar mermerinden yapılacak
AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ŞAHİN GAZİANTEP BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, dünyaca ünlü Zeugma Antik Kenti’nde bulunan Çingene Kızı mozaiğinin benzeri başta olmak üzere ünlü isimler ve devlet adamlarının mozaikten yapılan portelerinin protokolle Zeugma Mozaik Müzesi’nde satılacağını belirtti.
Başkan Şahin, Gaziantep Büyükbehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Başkan Şahin, İscehisar ilçesinde kadınlar tarafından üretilen el emeği göz nuru mermer mozaikler yapılacak işbirliği ile Gaziantep’te sergilenip, satışa sunulacağını kaydetti. Başkan Şahin, “İşbirliği görüşmeleri kapsamında Başkan Yardımcımız Gülsefa Azgın ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Ahmet Zeybek ile Gaziantep’e giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay ile görüşerek istişarelerde bulunduk. Dünyaca ünlü Zeugma Çingene Kızı mozaiği Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenmekte ve dünyanın dört bir yanından yıllık 1,5 milyon turist tarafından ziyaret edilmekte. Turizm potansiyelini göz önünde bulundurarak ilçemizde kadınlarımız tarafından üretilen el emeği göz nuru mermer mozaiklerimizin burada sergilenerek satışa sunulması adına ziyaretimizi gerçekleştirerek incelemelerde bulunduk. İlçemiz adına çok verimli bir ziyaret oldu. İscehisar’ımızın adını her alanda dünyaya duyurmak adına çalışmalarımız devam edecek” dedi.
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