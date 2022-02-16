’Dünden Bu Güne Afyonkarahisarlı Kadınanalar’ konulu seminerler başladı

Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği, Milli Mücadele seminerlerinden sonra ‘Dünden Bu Güne Afyonkarahisarlı Kadınanalar’ konulu seminerler vermeye başladı.

Seminerlerin ilki dernek sekreteri öykü ve masal yazarı Raziye Demiralay Celep tarafından verildi.

Seminer öncesinde bir açıklama yapan Dernek Başkanı Muharrem Günay, “Afyonkarahisarımız’da ‘kadın ve kadınana’ olmak bir cinsiyeti temsil etmeden öte bir karakteri temsil eder. Afyonumuz’da “Edebi, terbiyesi, ahlakı ve hayırlı işlerde çalışmalarıyla topluma örnek olan hanımlara kadın ve kadınana. Dernek olarak amacımız 1318 yılında Konya’dan Moğol zulmünden kaçarak ilimize sığınan ve ilimizde ‘Kadınana suyu’ diye bilinen suyu getirerek su sorununu çözen Melek Peyker, Naima Gevher ve Asiye Sultan’ları tanıtmak ve günümüzde de hayırlı işlerde yarışan ve topluma önderlik eden yeni kadınanalar yetiştirmektir” dedi.