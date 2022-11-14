Dumlupınar BİLSEM altın madalya kazandı

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, International Music, Science, Energy, Engineering Fair (IMSEF) Yarışmasında altın madalya kazandı.

Ulusal ve Uluslararası düzeyde çevre, sağlık, enerji, teknoloji ile ilgili sorunlara bilimsel araştırmalar yaparak ve projeler üreterek çözüm bulabilen, öğrendiği bilgiyi uygulayabilen, sorgulayan, bilişim teknolojisinden faydalanabilen bireylerin yetiştirilmesini sağlamak için düzenlenen, 19 ülkeden 912 proje arasından 108 projenin finalde yarışmaya hak kazandığı 31 Ekim - 4 Kasım 2022 tarihleri arasında jüri sunumları yapılan Uluslararası IMSEF organizasyonunda Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezinin ekibi Matematik-Bilişim alanında altın madalya kazandı.

Dumlupınar BİLSEM adına, Savaş Özbey ve Hidayet Kılcan danışmanlığında öğrenciler Hüseyin Batuhan Oğuz, Göktuğ Koca ve Arda Derici’nin hazırladığı proje. Matematik-Bilişim alanında birinci seçildi.