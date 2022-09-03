Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ağustos ayında mayın/eyp patlayıcı madde düzeneği ile planlanan toplam 9 terör eylemi engellenmiştir.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz dönemi için 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmış; bugüne kadar 8 bin 121 operasyon ile yü
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593’ü PKK/KCK, 554’ü FETÖ, 149’u DEAŞ, 75’i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmışt
Düğüne getirdiği tüfeği ateşleyemeden polise yakalandı
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen sokak düğününe davetli gibi katılan sivil polisler bir şahsı düğün alanına havaya ateş etmek için getirdiği tüfekle yakaladı.
AFYONKARAHİSAR 03.09.2022, 09:47
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen sokak düğününe davetli gibi katılan sivil polisler bir şahsı düğün alanına havaya ateş etmek için getirdiği tüfekle yakaladı.
Olay, kent merkezi Gölbaşı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede gerçekleştirilen sokak düğününe davetli gibi katılan sivil polisler bir şahsın elinde tüfekle düğün alanına geldiğini gördü. Ardından sessiz bir şekilde şahsın yanına yaklaşan polis ekipleri şüphelinin isminin M.S., olduğunu belirledi. Ekipler şahsa tüfeğin ruhsatının olup olmadığını sorduklarında ise ‘ruhsatı yok’ yanıtını alınca şahsı gözaltına aldı. M.S., havaya ateş açmak için getirdiği tüfekle gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Trabzonspor
|5
|10
|4. Adana Demirspor
|4
|9
|5. Konyaspor
|4
|8
|6. Fenerbahçe
|4
|7
|7. Başakşehir
|3
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Celta Vigo
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Real Sociedad
|3
|6
|10. Mallorca
|3
|4
|11. Almeria
|3
|4
|12. Rayo Vallecano
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
24
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü