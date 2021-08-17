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Dr. Boz, Covid-19 aşılama çalışmalarını inceledi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz, Dinar ilçesinde korona virüs (Covid-19) aşılama programı uygulamalarını yerinde görmek üzere Dinar’da Aile Sağlığı Merkezleri’ni ziyaret etti.

AFYONKARAHİSAR 17.08.2021, 14:49
Dr. Boz, Covid-19 aşılama çalışmalarını inceledi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz, Dinar ilçesinde korona virüs (Covid-19) aşılama programı uygulamalarını yerinde görmek üzere Dinar’da Aile Sağlığı Merkezleri’ni ziyaret etti.

Dr. Boz Aile hekimliği hizmetleri, yeni yürürlüğe giren aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği, HYP çalışmaları, pandemi süreci ve aşılama çalışmaları hakkında çalışan personelden ve idarecilerden bilgi alarak, problemler ve çözümleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. İlçe Sağlık Müdürleri Dr. Pelin Yıldırım, Dr. Ramazan Hilmi Sağlam ve Dr. Mehmet Mezher Işık’ın ev sahipliği yaptığı ziyarette Dr. Şükrü Boz’a, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Zahid Karadeniz ve Aile Hekimliği birim sorumlusu Mustafa Ulupınar eşlik etti.
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