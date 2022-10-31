Dombay Ovası’nda asfalt serim çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından başlatılan asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Dinar Kaymakamı Kemal Duru ve protokol üyeleri Dombay Ovası diye adlandırılan bölgedeki Karataş, Cumhuriyet ve Uluköy yollarına yapılan sıcak asfalt yapımı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Asfalt serim faaliyetinin hızla devam ettiği bölgede çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanacağı ve köylerde yaşayan vatandaşların konforlu bir ulaşım sağlayacakları ifade edildi.