Domates yüklü tır, mermer yüklü tırla çarpıştı 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da domates yüklü tırın mermer yüklü tırla çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, tırın dorsesindeki tonlarca ağırlığındaki mermer blokların yola düştüğü kazada Ayonkarahisar-Antalya karayolunun bir yönü yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Sandıklı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halindeki Mehmet A., yönetimindeki 54 AEP 813 plakalı domates yüklü tır şoförün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete seyir halinde olan Ahmet A., yönetiminde ki 06 JSC 65 plakalı mermer yüklü tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge gelen ekipler kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile Ali ve Emine A.’yı ambulanslar ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada tırın dorsesinde taşıdığı tonlarca ağırlığındaki mermer bloklar yola düşerken, bloklar yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası yoldan kaldırıldı. Blokların kaldırılması ile karayolunda trafik normale döndü.

Kazanın ardından başlatılan inceleme ise devam ediyor.