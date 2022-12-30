Dolandırıcılık suçundan dolayı 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde dolandırıcılık suçundan dolayı 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Hakkında ‘kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan R.B., isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.