Doktor kardeşler aynı hastanede hizmet veriyor

Sandıklı Devlet Hastanesinde Acil Servis’te görev yapan Dr. Ayşe Nur ve Dr. Safinaz Karabay kardeşler memleketlerinde birlikte hizmet etmekten mutluluk duyduklarını belirtiyor.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesini birer yıl ara ile başarı ile bitiren Karabay kardeşler, memleketleri Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Acil Servis’te pratisyen hekim olarak hizmet vermeye başladı. Dr. Ayşe Nur ve Dr. Safinaz Karabay kardeşler, Sandıklı’da vatandaşlardan takdir topluyor. Kardeşler, aynı hastanede birlikte mesai yapmaktan ve memleketlerine hizmet etmekten son derece mutlu olduklarını ifade ettiler.

Doktor kardeşlerden memnun olduklarını ifade eden Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdul Fettuh Nur, “Doktor kardeşler ile birlikte hastanemizdeki hekim sayısı 46’a ulaştı. Hastanemizde 3 genel cerrah, 3 pediatri, 3 dâhiliye, 1 göğüs, 2 kadın doğum, 1 ortopedi, 1 göz, 1 biyokimya, 1 radyoloji, 1 psikiyatri, 1 nöroloji, 1 kardiyoloji, 2 anestezi ve 22 pratisyen hekim görev yapmakta. Bunun yanında 1 dâhiliye, 1 pediatri ve 1 kadın doğum uzmanı yakın bir zamanda hizmet vermeye başlayacak. Tüm çabamız Sandıklı halkına ve bölgedeki vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek” dedi.