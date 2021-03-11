Doğumla ilgili sağlık çalışanlarına anne sütü ve emzirme eğitimi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı olmayan Hastalıklar Birimi tarafından anne sütü ve emzirmeye teşvik kapsamında verilen eğitimler devam ediyor.

Afyonkrahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından anne sütü ve emzirmeye yönelik eğitimler devam ediyor. Salgın kuralları çerçevesinde yapılan eğitimlerin son ayağı kentte kamu ve özel bütün doğum yaptırılan hastane yetkililerin eğitim verildi. Eğitime, hastanelerin sağlık bakım hizmetleri müdürleri ile hiç eğitim almamış anne ve bebek ile doğrudan temas halinde olan sağlık personeli katıldı. Katılımcılara, emzirme danışmanlığı yapabilmeleri yönünde tavsilerde bulunuldu.