banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Nijerya’da maymun çiçeğinden ilk ölüm!
Nijerya’da maymun çiçeğinden ilk ölüm!
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu

Doğa severler aileleri ile piknikte buluştu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Doğa Sporları Topluluğu, doğa yürüyüşü sonrası aileleri ile birlikte piknik yaptı.

AFYONKARAHİSAR 30.05.2022, 16:38
Doğa severler aileleri ile piknikte buluştu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Doğa Sporları Topluluğu, doğa yürüyüşü sonrası aileleri ile birlikte piknik yaptı.

Sandıklı Doğa Sporlar Gurubu hafta sonu aileleriyle birlikte Akdağ Kocayayla’da bir araya geldi. Kaymakam Eflatun Can Tortop ve eşi Reyhan Tortop’un da katıldığı etkinlikte 35 kişilik gurup Karanlıkdere mevkiine on kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrası gurup piknik yaparak oyunlar ile hoş zaman geçirdi.

Bu tür sosyal faaliyetlerin geniş katılımlara ulaşmasını dileyen Kaymakam Eflatun Tortop, “Çok güzel zaman geçirdik. Yürüyüş, piknik, doğal ortam haftanın stresini attık” dedi.

Yorumlar (0)
28°
açık