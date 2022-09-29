DKMP’de yangın tatbikatı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünde yangın tatbikatı yapıldı.

Kurum bahçesinde gerçekleştirilen tatbikat teorik ve uygulamalı olarak yapıldı. Eğitimciler tarafından yangının tanımı ve yangına müdahale ile ilgili teorik bilgi verilmesi ardından yangın söndürme tüpleriyle söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelleri ile Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü personelleri de katıldı.