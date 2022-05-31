Son Dakika
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, örgüte para transferi gerçekleştirmek amacıyla infak, zekat ve yardım adı altında fon s
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız. Bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz."
DKMP’de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
AFYONKARAHİSAR 31.05.2022, 10:24
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Kurum yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitime DKMP’de görevli personeller katıldı. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde personellere iş sağlığı ve güvenliğinin önemi anlatılarak, alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. Eğitim faaliyetinin gruplar halinde devam edeceği belirtildi.