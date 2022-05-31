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DKMP’de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

AFYONKARAHİSAR 31.05.2022, 10:24
DKMP’de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Kurum yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitime DKMP’de görevli personeller katıldı. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde personellere iş sağlığı ve güvenliğinin önemi anlatılarak, alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. Eğitim faaliyetinin gruplar halinde devam edeceği belirtildi.

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