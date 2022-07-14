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DKMP bayram boyunca denetimi elden bırakmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram tatili boyunca tabiat parklarından denetim yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 14.07.2022, 11:11
DKMP bayram boyunca denetimi elden bırakmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram tatili boyunca tabiat parklarından denetim yapıldı.

DKMP ekipler Kurban Bayramı boyunca sorumluluk alanlarındaki tabiat parklarından denetim yaptı. Ekipler özellikle ateş yakılması ve çevrenin temiz tutulması konusunda ziyaretçileri uyararak gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Ekiplerin denetimlerinden memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar ise tabiat parkları ve ormanlara daha fazla sahip çıkılması gerektiğini belirttiler.

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