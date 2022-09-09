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Diyanet Yayınları seyyar satış aracı Afyonkarahisar’da
Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının teşhir, tanıtım ve satışı amacıyla Ankara’dan yola çıkan "Diyanet Yayınları seyyar satış aracı" Afyonkarahisar’a geldi.
AFYONKARAHİSAR 09.09.2022, 15:53
Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının teşhir, tanıtım ve satışı amacıyla Ankara’dan yola çıkan "Diyanet Yayınları seyyar satış aracı" Afyonkarahisar’a geldi.
Zafer Meydanı’nda halka hizmet sunan Diyanet’in seyyar satış aracı, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından yapılan dua ve düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tanıtım ve satış aracında Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarında yüzde 40 indirim uygulanıyor.
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|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
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|5
|3
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|3
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|1
|18. Ümraniye
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|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
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|4
|7
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|7
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|7
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|4
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|3
|6
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|3
|5
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|4
|5
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|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
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|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
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