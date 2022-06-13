Diyabet hastası çocuklar ve aileleri uzmanlarla bir araya geldi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde ‘Diyabetli Çocuklar, Aileleri ve Diyabet Ekibi Öğretmenlerle Buluşuyor’ isimli toplantı gerçekleştirildi.

Çocukluk çağı diyabeti konusunda sağlık profesyonelleri, aileler ve öğretmenlerle buluştu. ‘Okulda Diyabet’ programı çerçevesinde Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi(AFSÜ), Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği işbirliğinde ‘Diyabetli Çocuklar, Aileleri ve Diyabet Ekibi Öğretmenlerle Buluşuyor’ toplantısının beşincisi yaklaşık 600 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantı, AFSÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Ayşegül Bükülmez’in açılış konuşması ile başladı. Toplantıda, ‘Çocuklarda Diyabet’ konusunda “Okulda Diyabet” programı koordinatörü, Prof. Dr. Şükrü Hatun, Okulda Sağlıklı Beslenme konusunda, Diyetisyen Tuğba Gökçe; ‘Diyabetle Yaşam ve Teknoloji Kullanımı,’ Hemşire Ecem Can ‘Tip 1 Diyabetle Yaşam Deneyimleri ve Önerileri’ ve Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli bilgi ve deneyimlerini aktardı. Toplantıya tip 1 diyabetli çocuklar, gençler, aileleri, sağlık personelleri ve öğretmenlerin katılımıyla verimli bir şekilde tamamlandı. Konunun uzmanlarınca verilen faydalı bilgilerin ardından, tip 1 diyabetli çocukların ve ailelerinin konuşmaları da katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi. Toplantı, diyabet bilincinin Afyonkarahisar’a yerleşmesinde önemli adımlardan birisi oldu.