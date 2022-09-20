Dinar’da ücretsiz tekvando ve tenis eğitimleri devam ediyor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Dinar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde ücretsiz tekvando ve tenis eğitimleri devam ediyor.

Afyonkarahisar’a bağlı ilçelerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spor eğitimleri farklı branşlarda verilmeye devam ediyor. Önceki yıllarda personel olmamasından dolayı spor faaliyetleri yapılmazken yeni atanan antrenörlerle birlikte spor eğitimleri hız kazandı. Dinar Spor Salonunda 120 sporcu tekvando eğitimi alırken, 40 sporcu ise tenis eğitimlerine devam ediyor. İlçede faaliyet gösteren uzman antrenörler; sporcularına tüm yıl boyunca eğitim vermeye devam edecek.