Dinar’da trafik komisyon toplantısı gerçekleştirildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde trafik komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçe trafiğindeki sorunlar ele alınarak, trafik güvenliğinin daha fazla arttırılması konusu görüşüldü.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında yapılan toplantıya,Dinar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat, Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, Dinar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yaşar Gülbeyaz katıldı.

Toplantıda; ilçemizin trafik durumu ve sorunları hakkında istişarelerde bulunularak yapılacak olan trafik düzenlemeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.