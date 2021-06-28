Dinar’da polis düzenlediği operasyonda eroin ele geçirdi

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 15.07 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonda Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele ve Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklığında yapıldı. Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler araçta yaptıkları aramada 15.07 gram eroin ele geçirdi. Olayda 5 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan biri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.