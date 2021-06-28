banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası

Dinar’da polis düzenlediği operasyonda eroin ele geçirdi

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 15.07 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR 28.06.2021, 16:15
Dinar’da polis düzenlediği operasyonda eroin ele geçirdi

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 15.07 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonda Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele ve Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklığında yapıldı. Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler araçta yaptıkları aramada 15.07 gram eroin ele geçirdi. Olayda 5 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan biri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
banner486
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
banner493