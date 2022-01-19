Dinar’da ‘Kış Tedbirleri’ toplantısı gerçekleştirildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ‘Kış Tedbirleri’ toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Selami Kapankaya başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat, daire amirleri ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı’nın Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında ana ve tali yolların açılması, sürekliliği devam eden hastalar için gerekli tedbirlerin alınması, tedbirsiz yola çıkanların uyarılması, yaşanabilecek elektrik kesintilerinin en kısa sürede giderilmesi, don olayları sebebiyle yaşanabilecek can ve mal zararlarının önlenmesi gibi konular görüşüldü.