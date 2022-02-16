Dinar’da ‘Güvenli Okul Güvenli Gelecek’ toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ‘Güvenli Okul Güvenli Gelecek’ isimli asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda okula giriş çıkış saatlerinde emniyet devriye faaliyetlerinin arttırılması, belediye ekiplerince okul çevresindeki metruk binaların yıkılması konuları görüşüldü.

Toplantı Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat’ın sunumuyla yapılan toplantıda ‘Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi’ kapsamında, öğrenci ve öğretmenlerin kendilerini güvende hissedeceği, fiziksel ve çevresel olarak okulların korunaklı hale getirilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Toplantıdan ayrıca çalışmayan okul güvenlik sistemlerinin çalışır hale getirilmesi, öğrencilerin alkol uyuşturucu gibi uyarıcı maddelere karşı bilinçlendirilmesi, okul çevresinde okula giriş çıkış saatlerinde emniyet devriye faaliyetlerinin arttırılması, belediye ekiplerince okul çevresindeki metruk binaların yıkılması konuları da görüşüldü.

Toplantıya Kaymakam Kapankaya, İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kaçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, okul müdürleri, emniyet ve jandarma personelleri katıldı.