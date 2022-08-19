Dinar’da çerezlik ayçiçeği hasadı başladı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ekilen çerezlik ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Dinar genelinde bu yıl 15 bin dekar alanda ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat dönemi başladı. İlçede bu yıl 3 bin 500 ton rekolte bekleniyor. Ayçiçeği hasat döneminin başlamasıyla kilogram satış fiyatı ile de üreticisinin yüzünü güldürdü. Çerezlik ayçiçeğinin bu yıl kalitesine göre kilogram satış fiyatının 20-30 TL arasında satıldığı belirtildi.