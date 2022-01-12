Dinar’da ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ semineri

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde jandarma personeline yönelik ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ semineri verildi.

Seminer Dinar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Dinar Kaymakamlığı toplantı salonunda yapıldı.

Seminere, Dinar ile Başmakçı, Evciler ve Dazkırı İlçe Jandarma Komutanlıkları personelleri katıldı. Seminerde jandarma personellerine Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak bu konuda eğitim verildi.