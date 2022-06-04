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Dinar polisi hırsız yakaladı
Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olarak faili meçhul hırsızlık olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şüpheli bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AFYONKARAHİSAR 04.06.2022, 16:55
Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olarak faili meçhul hırsızlık olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şüpheli bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 21 Nisan 2022 tarihinde bir evde hırsızlık olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar polis ekipleri şüpheliye tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Polis titiz çalışma sonrası şüpheli şahsın S.E olduğunu belirledi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan S.E isimli şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.